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Mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 01:43 | Son Güncelleme

ANKARA’da, çeşitli mağazalardan hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu I.M.

Mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, çeşitli mağazalardan hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A. ve çalıntı ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ile S.D. olmak üzere toplam 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki 4 ayrı mağazada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, çalışmalar neticesinde I.M. ile A.A. isimli Gürcistan uyruklu 2 şüpheliyi tespit etti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ve S.D’nin de izine ulaşıldı. Yapılan yer tespiti sonucu düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 4 çift ayakkabı, 1 neşter, 1 yan keski, 1 falçata, 1 pantolon, 1 çanta, 1 sargı bezi ele geçirildi. Çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilirken, suç aletlerine polis tarafından el konuldu.
SUÇ ALETLERİNİ ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMIŞLAR
Öte yandan Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin, mağazalardan çaldıkları ürünlerin alarmlarını söktükleri belirlendi. Ayrıca, mağazalara giriş yaparken X-ray cihazının uyarı vermemesi için suç aletlerini alüminyum folyoya sardıkları saptandı. Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A’nın herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, T.D’nin 11, S.D’nin ise 6 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.
GÜRCÜ HIRSIZ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suç kaydı bulunmayan Gürcistan uyruklu I.M. ile 6 adet suç kaydı bulunan S.D. ve 11 adet suç kaydı bulunan T.D. adi kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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