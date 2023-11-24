Mağazaların en zor günü: Şahane Cuma indirimi başladı, ürünler kapanın elinde kaldı! 'Personele öncelik' iddiası

İndirimli alışveriş yapmak isteyenlerin nicedir iple çektiği gün geldi çattı. Şahane Cuma indirimleri başlayınca AVM'lerde şaşırtmayan manzara ortaya çıktı. Mağazalarda adeta adım atacak yer kalmadı.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı. İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı.

PERSONELE ÖNCELİK İDDİASI: ÜRÜNLERİ KAPIŞTILAR

Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimli ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)





