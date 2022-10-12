Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Maserati otomobilin kazananı belli oluyor: 2022 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi!

Magnum çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 12 Ekim 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan çekilişle Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil sahibini bulacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum çekilişi 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Çekilişle 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) kazanacak.

Magnum çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARININ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

