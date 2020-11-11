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Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:47 | Son Güncelleme

Bursa’da sosyal medyadan ‘Hilafet’ etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli paylaşımı yapan çarşı-mahalle bekçisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çarşı ve mahalle bekçisine açılan soruşturma ile ilgili, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimizde çarşı ve mahalle bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır.”

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