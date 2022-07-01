Mahalle kapatma duyurusu yayımlandı! 781 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığını açıkladı.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE KAPALI

Göç İdaresi Başkanlığının'dan yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle: Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır.

İŞTE GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN DUYURUSU VE KAPATILAN MAHALLELER



