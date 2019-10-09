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Mahalle sakinlerini şoke eden su faturası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesi'ne bağlı kırsal Özbey Mahallesi'nde yaşayan Sabri Gür (66) kendisine gelen 928 liralık su faturasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerini şoke eden su faturası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesi'ne bağlı kırsal Özbey Mahallesi'nde yaşayan Sabri Gür (66) kendisine gelen 928 liralık su faturasına tepki gösterdi. Bir önceki ay 155 lira fatura ödediğini belirten Gür, daha az su kullanmasına rağmen daha yüksek fatura gelmesine itiraz ettiğini belirterek, "Geçen ay bahçeyi suladım, bu ay ise yağmurlar nedeniyle bahçeye tek damla su akıtmadım. Neden böyle bir fatura geldi anlamış değilim. İZSU'nun bu hatayı düzeltmesini istiyorum" dedi. Mahallede yaşayan başka kişiler de yüksek fatura ödediklerini belirtti.
Torbalı'nın kırsal mahallesi Özbey'de yaşayanlar bu ay yüksek miktarda gelen su faturaları nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Mahalleliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun kendilerine durumu açıklamasını istediklerini belirtti. Mahalle sakinlerinden Sabri Gür, geçen ay 119 ton su kullandığını ve 155 lira geldiğini, bu ay ise 99 ton suya 928 lira su faturası geldiğini söyledi. Bu kadar yüksek bir faturayı ödeme gücünün olmadığını söyleyen Gür, "Geçen ay bahçemi suladım. Oğlumun düğünü vardı. Suyu kullandık. Miktar olarak da 119 ton kullanmışız 155 lira fatura gelmiş. Bu ay mahallemizde güzel yağmur yağdı. Bahçeyi sulamadık ama 99 ton su kullanmışız, 928 lira fatura gelmiş. Benim bunu ödeyecek gücüm yok. Belediyeye ve İZSU'ya sesleniyorum. Bunu düzeltsinler, ben bu yaşımda bu faturayı nasıl düzelteyim" dedi.
122 LİRADAN 726 LİRAYA
Mahalle sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Alihan Öcal (55), bu ay gelen su faturaları karşısında mağdur olduklarını iddia ederek, "Geçen ay 91 ton su kullandım. 122 lira fatura ödedim. Bu ay ise 83 ton su kullanmışım, 762 lira fatura gelmiş. Neden böyle olduğunu anlamadım. Çok su kullanıp az ödedik. Az su kullanıp çok fatura ödüyoruz. İZSU'nun bunu düzeltmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Mahalle sakinlerini şoke eden su faturasıMahalle sakinlerini şoke eden su faturasıMahalle sakinlerini şoke eden su faturasıMahalle sakinlerini şoke eden su faturası

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