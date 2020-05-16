Mahallede köpek istemeyen çift, hayvansever kadına saldırdı

Merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi’nde oturan mimar Havva Nur Karaman, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın kendisine hediye ettiği kangal cinsi köpekleri beslemeye başladı. Havva Nur Karaman’ın iddiaya göre mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan akrabaları H.K. ile eşi Ş.K. belediye ekiplerini arayarak, şikayetçi oldu.

Rize Belediyesi veteriner ekipleri mahalleye geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ve eşi Ş.K., Havva Nur Karaman’a saldırdı. Karaman yere düşerken, araya girenler kavgayı ayırdı. O anlar kameraya yansırken, Havva Nur Kahraman çiftten şikayetçi oldu.

Bu arada, H.K. ve Ş.K. çiftinin, köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü.

(DHA)

