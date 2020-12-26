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  4. Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

26.12.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Antalya'da ev ve iş yerlerinin duvarlarına Atatürk'e hakaret içeren ifadeler yazan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına Atatürk'e hakaret içeren yazılar yazılmasına mahalle sakinleri tepki göstermişti. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA


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