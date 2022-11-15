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Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kendini içeri kilitleyip evini yaktı

15.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Nurullah Durmaz (42), kendini içeri kilitleyip evini ateşe verdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çelik kapıyı kırarak girdiği evde baygın bulunan Durmaz (42) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken geçtiğimiz ağustos ayında da aynı şeyi yaptığı ortaya çıktı.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kendini içeri kilitleyip evini yaktı

Hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi 69'uncu Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Nurullah Durmaz, kapıyı içeriden kilitleyip, evini ateşe verdi. Daireden yükselen dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğal gazı keserek apartmanı tahliye etti.

KAPIYI AÇMAKTA ZORLANDILAR

Durmaz’ın içeride olduğunu belirleyen ekipler, çelik kapıyı baltayla kırmaya çalıştı. Uzun uğraşların ardından bir polis memurunun vurduğu tekmeyle kapı açıldı. İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan dairede Nurullah Durmaz'ı baygın buldu. Görevlilerin evden çıkardığı Durmaz, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Durmaz, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

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"HAVAİ FİŞEK PATLADI SANDIM"

Apartmanda oturan Emin Eminci (27), "Saat 00.30 sıralarında odada otururken sesler duydum. İlk başta havai fişek patladığını sandım. Camı açınca itfaiye ve polisi aradım. Aşırı bir yangın çıktı. Doğal gazı kapattık, çoluk çocuk dışarı çıktık. Bildiğim kadarıyla tek yaşıyor. Ailevi sıkıntıları da var. Boşandı diye biliyorum. Ekipler müdahale etmeye çalıştı. Şahıs kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri geldi. Şahıs içerdeki eşyaları dışarı atıyordu. Kalorifer peteğini söküp atmış. O kadar çok şey attı ki; ben yan bloktan duydum sesleri. Şahsı dışarı çıkarıp ambulansla hastaneye götürdüler. Şikayetçi olacağız, mahallemde niye böyle bir şey yaşansın" dedi.

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DAHA ÖNCE DE EVİNİ YAKMIŞTI

19 suç kaydı bulunan Nurullah Durmazn, 3 Ağustos 2022 gecesi yine kapıyı içeriden kilitleyip, evini ateşe vermişti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülmüş, Nurullah Durmaz ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. (DHA)

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