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  4. Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

03.02.2021 01:32 | Son Güncelleme:
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Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamaKemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

"TERÖRE KARŞI YANLARINDAYIZ"

Mahir Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız."


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