Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu.

"TERÖRE KARŞI YANLARINDAYIZ"

Mahir Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız."

İçişleri bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız. https://t.co/25VCpHxPmr — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) February 2, 2021



