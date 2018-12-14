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Mahir Ünal, İzmir'deki hemşehrileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bu buluşmaların nihai amacı Türkiye genelindeki tüm Kahramanmaraş derneklerini bir araya getirip, ilişkilerini güçlendirmek. Bu bölgelerdeki üniversite öğrencilerimizin burs ve yurt gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İzmir'de yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğini (MARAŞDER) ziyaret eden Ünal, kentte "Kahramanmaraş Buluşması" gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını ve bu nedenle hemşehrileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bir süre önce İstanbul'da başlattıkları "Kahramanmaraş Buluşmaları"nın ikincisini İzmir’de yapacaklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş İzmir Buluşmaları öncesinde Ege Bölgesi ve İzmir’deki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bir sorunumuz vardı, onu da gidermeye çalıştık. Bu buluşmaların nihai amacı Türkiye genelindeki tüm Kahramanmaraş derneklerini bir araya getirip, ilişkilerini güçlendirmek. Bu bölgelerdeki üniversite öğrencilerimizin burs ve yurt gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz."

Ünal, sadece Ege Bölgesi’ndeki dernekleri değil tüm Türkiye'deki dernekleri Kahramanmaraş'ta ağırlamak istediklerini, amaçlarının sıla ile gurbet arasındaki uzaklığı ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

İzmir MARAŞDER Başkanı Murat Özbilir de Ünal'ın ziyaretinden dolayı çok sevindiklerini, Ünal'ın 11 Ocak’ta yapacakları Kahramanmaraş gezisinde kendilerini yalnız bırakmayacağını söylediğini aktardı.

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Kahramanmaraş Mahir Ünal ziyaret

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