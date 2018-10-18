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Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, tavırları nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetine "Nasıl olsa sizi yargılayacağız." tehdidinde bulundu.

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada ilk olarak dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na söz verildi.

'ÜSLUBUNA DİKKAT ET'

Bu sırada, sanık Babacan "Bir dakika." diyerek araya girdi. Mahkeme Başkanı Maruf Alikanoğlu ise kullandığı üslup nedeniyle sanığa tepki gösterdi. Alikanoğlu, "Sen Yargıtay üyeliği yapmış adamsın, nasıl böyle müdahale edersin. Sonra söz vereceğim, konuşma üslubuna dikkat et." dedi.

'NASIL OLSA SİZİ YARGILAYACAĞIZ BİZ'

Sanık Babacan ise heyete bağırarak, "Beni azarlayamazsın, ben Yargıtay üyesiyim. Reddi hakim talebimi değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Alikanoğlu, sanığın tavırları nedeniyle duruşmadan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Sanık Babacan duruşma salonundan çıkarken, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız biz." dedi.

Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukatları savunma yaptı. Sanığın reddi hakim talepli dilekçesi de heyete verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğundan sanığın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığın reddi hakim talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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FETÖ Hüseyin Güngör Babacan fetö davası mahkeme

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