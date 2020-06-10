Emsal karar: Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat!

Fransız yargı tarihindeki ilk 'işinden bunalma davası' olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris'te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada 40 bin euro (382 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan 'tükenmişliğe' tezat olarak sık sık 'sıkıntıdan patlamak' tabiri kullanıldı. Yöneticilik görevleri yerine sıkıcı görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu.

Şirketse savunma olarak, Desnard'ın dört yıl boyunca sıkıldığına dair herhangi bir serzenişte bulunmadığını öne sürdü.

Desnard, her ne kadar 550 bin euro talep etse de mahkeme, şirketi yol açtığı zararlar karşılığında 40 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Sağlık sorunları nedeniyle işinden yedi ay izin alan Desnard, 2014 yılında kovulunca, avukatları 2016'da parfüm şirketine sağlık sorunları için talep edilen tazminat ve 'ödenmemiş maaşlarını' da içeren 360 bin euro'luk bir dava açmıştı.