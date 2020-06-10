HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Emsal karar: Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat!

Emsal karar: Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Fransa'da işini 'çok sıkıcı ve basit' bulduğu için çalıştığı parfüm şirketine dava açan Frederic Desnard isimli çalışan 40 bin euro (382 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

Emsal karar: Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat!

Fransız yargı tarihindeki ilk 'işinden bunalma davası' olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris'te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada 40 bin euro (382 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan 'tükenmişliğe' tezat olarak sık sık 'sıkıntıdan patlamak' tabiri kullanıldı. Yöneticilik görevleri yerine sıkıcı görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu.

Şirketse savunma olarak, Desnard'ın dört yıl boyunca sıkıldığına dair herhangi bir serzenişte bulunmadığını öne sürdü.

Desnard, her ne kadar 550 bin euro talep etse de mahkeme, şirketi yol açtığı zararlar karşılığında 40 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Sağlık sorunları nedeniyle işinden yedi ay izin alan Desnard, 2014 yılında kovulunca, avukatları 2016'da parfüm şirketine sağlık sorunları için talep edilen tazminat ve 'ödenmemiş maaşlarını' da içeren 360 bin euro'luk bir dava açmıştı.

Bu dava her ne kadar bir ilk niteliği taşısa da, Fransa'daki çalışanların üçte birinin Desnard le aynı durumda olduğu belirtiliyor. Çalışanların yaşadığı riskler konusunda uzmanlaşan Technologia firmasının sahibi Jean Claude Delgenes, "Bugün işyerlerinde yaşanan sıkıntı, insanların başka bir şey yapmak için işlerini bırakmaktan korkmalarından kaynaklanıyor" diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
O ülke sınırlarını 31 ülkeye açıyorO ülke sınırlarını 31 ülkeye açıyor

En Çok Okunan Haberler

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
‘Kawasaki’ hastalığını bulan Japon doktor öldü

‘Kawasaki’ hastalığını bulan Japon doktor öldü

Harper's Bazaar'a, 153 yıllık tarihinde ilk kez siyah genel yayın yönetmeni!

Derginin 153 yıllık tarihinde ilk kez siyah GYY!

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

O ülke sınırlarını 31 ülkeye açıyor

İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak

30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak!

60 yılın en kanlı günü: Bir günde 18 cinayet

60 yılın en kanlı günü! Bir günde 18 cinayet

Korona kayıplarını gizlemek için geceleri gömülüyor!

Korona kayıplarını gizlemek için geceleri gömülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.