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Mahkemeden Mehmet Baransu ve avukatına uyarı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Gazeteci Mehmet Baransu’nun Taraf Gazetesi’nde kaleme aldığı bir habere ilişkin ’devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçundan yargılandığı davada mahkeme, Mehmet Baransu ve avukatının 2,5 yıl önce verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için değişik günlerde süre istediklerini ancak beyanlarını esaslı bir şekilde bildirmedikleri belirterek, duruşmayı erteledi.Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan yargılandıkları davanın 18.

Gazeteci Mehmet Baransu’nun Taraf Gazetesi’nde kaleme aldığı bir habere ilişkin ’devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçundan yargılandığı davada mahkeme, Mehmet Baransu ve avukatının 2,5 yıl önce verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için değişik günlerde süre istediklerini ancak beyanlarını esaslı bir şekilde bildirmedikleri belirterek, duruşmayı erteledi.
Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan yargılandıkları davanın 18. celsesi görüldü. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu katılmazken, müşteki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) avukatı ile sanık avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Mehmet Baransu’nun avukatının sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamayacağını belirten dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

"Müvekkilimin sorumluluğu yoktur"
Duruşmada söz alan sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı, “Yeni düzenlenen basın yasasına göre eser sahibi belli olduğundan müvekkilimin yazı işleri müdürü olarak sorumluluğu yoktur. Bu nedenle müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum” dedi. Katılan avukatı da söz alarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yine mazeret bildirdi, karar çıkmadı
Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Mehmet Baransu ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için değişik günlerde süre istediklerini ancak mütalaaya ilişkin diyeceklerini esaslı bir şekilde bildirmedikleri belirtti. Sanığın duruşmalara değişik mazeretlerle gelmediğine dikkat çekilerek, yargılamanın uzatılmasına engel olmak adına duruşmada hazır bulundurulması ve mütalaaya ilişkin beyanda bulunmaları için Baransu ve avukatına süre verilmesine karar verildi. Mahkeme, esaslı bir mazeret bildirilmeden gelinmemesi halinde duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun kabulüne hükmederek, duruşmayı erteledi.

2,5 yıl önce mütalaa verilmişti
22 Eylül 2016 tarihinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Savcı mütalaasında, sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, geçici de olsa bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma" ve "MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını istemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26’şar yıldan 52’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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