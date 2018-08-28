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Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP terör PKK

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