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MAHKUMLAR, "EĞİTİME VE GÖNÜLLERE RENK KATIYOR" PROJESİYLE OKULLARI BOYUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, "Eğitime ve gönüllere renk kat" adı verilen proje kapsamında sömestr tatilinde İstanbul’un 12 ilçesinde 6 okulu boyuyor, 39’unu temizleyip, tamir ediyor.  Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yargı alanında bulunan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde, hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması kararlaştırıldı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)
Denetimli Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, "Eğitime ve gönüllere renk kat" adı verilen proje kapsamında sömestr tatilinde İstanbul’un 12 ilçesinde 6 okulu boyuyor, 39’unu temizleyip, tamir ediyor.
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yargı alanında bulunan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde, hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması kararlaştırıldı. Mesleki eğitime alınan ve yasa uyarınca 2 saatlik çalışmaları 1 günlük hapis cezasına eş kabul edilen iyi halli hükümlülerin bir bölümünün kamu yararına sömestr tatilinde 12 ilçedeki 6 okulu boyaması ve 39 okulda temizlik ile tamirat işlerinin yapılması kararlaştırıldı.

Avcılar Kaymakamlığın imzaladığı protokol kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait okullarda 3 yıldan bu yana yaz aylarında uygulanan "Eğitime ve gönüllere renk kat" projesi kapsamında boyama ve temizlik yapan hükümlülerin bunu sömestr tatilinde sürdürmesi benimsendi. Daha önceden boya-badana konusunda eğitim gören ve usta hükümlülerin de görevlendirilmesi ile beceri sahibi olan 25 hükümlü, Firuzköy Mahallesi’ndeki Ali Karay Ortaokulu’nu boyayarak, ikinci dönem eğitime yetiştirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor.

Avcılar Kaymakamı Ömer Yaran ile Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okula giderek çalışmaları izledi. Kaymakam Yaran, özgürlüklerine kavuşmadan önce meslek öğrenen, okul boyama gibi toplum yararına işlerde görevlendirilen hükümlülerin gösterdiği bu çabanın çok önemli olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de, bakanlık olarak büyük önem verdikleri bu örnek proje ile 3 yıldan bu yana birçok okulu boyayan ve temizleyen hükümlülerin meslek sahibi olurken aynı zamanda bir şeyler üretmenin tadını aldıklarını anlattı.

"BÖYLE İŞLERDE GÖREVLENDİRİLMEKLE İNSANLARIN BİZE BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİYOR"
Geçen yaz mevsiminde Avcılar'daki çeşitli okullarda boya-badana çalışmalarına katılan hükümlülerden Özgür Sına, "Kader mahkumu olsak da cezaevinden çıktığımızda sosyal yaşama uyum sağlayabilmemiz için hazırlanan bu projeye bizi dahil edenlere teşekkür borçluyuz. Bir nevi kadrolu işçi durumundayız. Dışarıda iş sıkıntısı olsa da, artık geçici işlerde boya-badana yapabilecek durumdayız. Cezaevi çok kötü. İnsanlar bir şeyi yaşayamayınca değerini anlayamıyor" dedi. Daha önce boya yapmayı bilmediğini belirten hükümlülerden Timuçin Hatır ise, mahkum oldukları için dışarıdan bakıldığında ötekileştirildiklerini ancak bu proje ile kendilerine güvenlerinin geldiğini söyledi. Hatır, "Böyle işlerde görevlendirilmekle insanların bize bakış açıları değişiyor. Okullar açıldığında aileler, öğrenciler burayı bizim boyadığımızı öğreneceklerdir. Bu okulu boyamak bu işleri yapmak meşaketli bir iş. İnsan bunu yapmayabilir. Ama bunu bütün arkadaşlarım severek yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz hata yapmış olabiliriz. İnsanın donanımında hata vardır. İnsan dünyaya geldiğinde hatalarla başlar ve bunları düzeltmeye başlar. Biz de bunu yapıyoruz. Arkadaşlarım da bundan memnunlar." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Boya yapan mahkumlardan görüntüler
-Mahkumlar, okul boyama ve Denetimli Serbestlik ile ilgili konuşurken
-Avcılar Kaymakamı mahkumlarla görüşürken ve DHA muhabirine konuşurken
-Avcılar Milli Eğitim Müdürü mahkumlarla ve konuşurken
-Genel ve detaylar

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