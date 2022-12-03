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Mahkumlara af çıkacak mı, af düzenlemesi yapılacak mı? 120 bin mahkum için af düzenlemesi kapıda, ne zaman yapılacak?

03.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkumlara af çıkacak mı sorusu son dönemlerde gündemi yakından ilgilendirmeye başladı. Pandemi döneminde yaklaşık 120 bin mahkum bir müddet izne gönderilmişti. Aradan geçen zamanda gündeme gelen af düzenlemesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İzin süresi belirli bir tarihe kadar uzatılmış durumda. Peki mahkumlara af düzenlemesi yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

Mahkumlara af çıkacak mı, af düzenlemesi yapılacak mı? 120 bin mahkum için af düzenlemesi kapıda, ne zaman yapılacak?

Mahkumlara af çıkacak mı 2022 konuları internette aratılmaya başlandı. 120 bin izinli mahkumu ilgilendiren konu hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Pandemi döneminden sonra bir süreliğine izne gönderilen mahkumlar, 2022 mahkum af çıkacak mı sorularını gündeme getirmeye başladı. Peki af düzenlemesi yapılacak mı ne zaman yapılacak?

MAHKUMLARA AF DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

Mahkumlara af düzenlemesi kapsamında yeni bilgiler paylaşılıyor. Bir süredir izinde olan 120 bin mahkumun izin süreleri uzatıldı. 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılan izin kapsamından yaklaşık 120 bin mahkum yararlanacak.

Açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 120 bin mahkumu ilgilendiren konu hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Buna göre infaz iyileştirmesi hayata geçirilirse izne gönderilen mahkumlar bir defalığına mahsus olarak tahliye edilecek. Bu sayede izinde olan mahkumlar kısmi bir aftan yararlanabilecek.

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