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Mahmut Özgener: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını hiç düşünmedim

SEÇİM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

Kulislerde ismi AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 'Başkan adaylığını hiç düşünmedim' açıklamasında bulundu.

Mahmut Özgener: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını hiç düşünmedim

İZTO kasım ayı olağan meclis toplantısında söz alan 45. Yük Taşıma ve Antrepo Grubu Meclis Üyesi Koç Ali Al, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e yerel seçimlerde aday olması için adının çok geçmesine karşın dik duruş gösterip siyasete girmediği için teşekkür etti. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, bir süredir Mahmut Özgener'in AK Parti'den başkan adaylığı için adının geçtiğini dile getiren Al, "Yerel seçimlerde başkanımız Mahmut Özgener'in ismi geçince 'Eyvah' dedik. Huzurlarınızda başkana teşekkür ediyorum. Büyük bir dik duruş gösterdi. Odamız 80 bin kişiyi kapsayan destekçi kuruluşlarıyla büyük bir kitleye sahip. İzmir'den aday olmak büyük bir onur ama o bunu seçmedi. Bundan sonra Mahmut Başkanın yolu açık olsun. Şimdi hem yerelde hem genelde işlerimizi çözebilecek vizyoner bir oda haline geldik" diye konuştu.

Koç Ali Al'a yanıt veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını hiçbir zaman düşünmediğini belirterek görev süresi tamamlanmadan oda yönetiminden ayrılmayacağını söyledi. Özgener, şöyle konuştu:

'BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞIM BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL'

"Ben teşekkür edilmesi gereken bir şey yapmadım, yapılması gerekeni yaptım. Belediye başkan adaylığım bugünün konusu değil. Ticaret Odası'nda yönetime aday olmaya karar verdiğim ilk günden beri nereye gitsem bana belediye başkanlığı sorulur hale geldi. Oysa ben ve arkadaşlarım büyük hedeflerle bu kuruma aday olduk. Aday olduktan sonra sizlerin bize olan inancı ve güveni neticesinde vermiş olduğunuz oylarla bu büyük kurumun başkanı oldum. Bu sorunun cevabını çıkmış olduğum bir televizyon programında da dile getirdim. Ben bugüne kadar yapmış olduğum hiçbir görevi görev sürem tamamlanmadan bırakmadım. Haliyle o gün ne söylediysem bugün de aynısı geçerli. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Daha önce de aday olmayacağımı söylediğimde bazılarını inadırdık bazılarını ise inandıramadık. Ama herkes bugün sonucu görmüş oldu."

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