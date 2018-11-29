Mahmut Özgener: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını hiç düşünmedim

İZTO kasım ayı olağan meclis toplantısında söz alan 45. Yük Taşıma ve Antrepo Grubu Meclis Üyesi Koç Ali Al, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e yerel seçimlerde aday olması için adının çok geçmesine karşın dik duruş gösterip siyasete girmediği için teşekkür etti. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, bir süredir Mahmut Özgener'in AK Parti'den başkan adaylığı için adının geçtiğini dile getiren Al, "Yerel seçimlerde başkanımız Mahmut Özgener'in ismi geçince 'Eyvah' dedik. Huzurlarınızda başkana teşekkür ediyorum. Büyük bir dik duruş gösterdi. Odamız 80 bin kişiyi kapsayan destekçi kuruluşlarıyla büyük bir kitleye sahip. İzmir'den aday olmak büyük bir onur ama o bunu seçmedi. Bundan sonra Mahmut Başkanın yolu açık olsun. Şimdi hem yerelde hem genelde işlerimizi çözebilecek vizyoner bir oda haline geldik" diye konuştu.

Koç Ali Al'a yanıt veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını hiçbir zaman düşünmediğini belirterek görev süresi tamamlanmadan oda yönetiminden ayrılmayacağını söyledi. Özgener, şöyle konuştu: