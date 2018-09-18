Makam aracı engelli çiftin gelin arabası oldu

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Musa Öztürk, makam aracını, fiziksel engelli çiftin düğününde gelin arabası olarak tahsis etti.

Evlilik kararı alan Bayram Keskin ve Sümeyye Baysu çifti, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'e düğün davetiyesi vererek, makam aracının gelin arabası olması isteğinde bulundu.

Çiftin talebini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Öztürk, 01 JP 637 plakalı makam aracını gelin arabası olarak tahsis edip, düğün masraflarını da karşıladı.

Düğün günü makam aracı süslenerek, gelin ve damadın bulunduğu Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezine getirildi.

Burada araca binen çift konvoy eşliğinde düğün evine gitti.

Belediye Başkanı Öztürk'e teşekkür eden damat Bayram Keskin, yaklaşık beş yıldır Sümeyye Baysu ile birlikte olduğunu söyledi. Keskin, "Başkandan yardım istedik, sağ olsun o da bizi kırmadı. Yardım elini uzattı ve makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti." dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru da Başkan Musa Öztürk'ün talimatıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirerek, onlara destek olduklarını kaydetti.

