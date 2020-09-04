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Makas atan ve drift yapan sürücülere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul’da trafikte makas atan ve drift yapan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul’da trafikte makas atan ve drift yapan sürücülere ceza yağdı. Bin 234 sürücüye makas atmaktan, 67 sürücüye ise drift yapmaktan ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayı boyunca trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik sivil ve motosikletli ekiplerle kontroller gerçekleştirdi.
Kontrollerde bin 234 araç sürücüsünün her birine “Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" maddesinden bin 228 TL ceza yazıldı. Toplamda bin 234 sürücüye 1 milyon 515 bin 352 TL ceza yazıldı.
Polis ekipleri 67 araç sürücüsüne ise “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 6 bin 141 TL ceza yazarak, toplamda 411 bin 447 TL idari para cezası kesti.
Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde 52 araç trafikten men edilirken, 12 şahsın sürücü belgesine ise el konuldu.

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