Makat çatlağı (anal fissür) evde de tedavi edilebilir! İşte yapmanız gerekenler

Anal fissür anüsün cilt ve bağırsağın iç örtüsünü oluşturan ince, nemli mukoza dokularında kabızlık, ishal, uzun süreli oturma gibi sebeplerden dolayı küçük yırtıklar oluşmasıyla tanımlandığını söyleyen Proktoloji Uzmanı Yasir Gözü, "Genellikle hastalarda kanama ve şiddetli ağrı gibi şikayetler oluşturur. Bu yırtıklara erken dönemde dikkat edildiğinde doktor müdahalesine gerek kalmadan iyileşme gösterebilir. Burada önemli olan hastalığınız kronikleşmeden kısa sürede önlem almanızdır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Anal fissür oluşumunu engellemek için alınması gereken birtakım önlemler şu şekilde sıralanabilir:

"BOL LİFLİ BESİNLER TÜKETİN"

Kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi atakları anal fissürlerin oluşmasındaki en temel sebeplerden biridir. Bu durum kabız olan hastalarda sert ve kuru gaitanın zorlanarak ıkınmalar sonucu çıkarılması ve ishal olan hastalar da ise sık sık dışkılama gerçekleştirmesi sonucunda anüste yırtılmalar görülür. Anal fissürü önlemek için kabızlık ve ishali giderecek besinler tüketebilirsiniz. Lif bakımından zengin besinler tüketerek bağırsak hareketlerinizi düzene sokabilirsiniz. Bu besinlere örnek olarak;

• Buğday Kepeği, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi ve tam tahıllı gıdalar

• Kabak, karnabahar, bezelye gibi sebzeler

• Karalahana, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

• Badem, fındık, leblebi gibi kuruyemişler

• Elma, avokado, incir gibi meyveler

• Kuru erik, kuru hurma, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveler

"BOL SU TÜKETİN"

Bol sıvı tüketimi kabızlığı önlemenize yardımcı olabileceğini söyleyen Proktoloji Uzmanı Yasir Gözü, "Bol miktarda sıvı tüketmek dışkıyı yumuşak hale getirir ve dışkılamayı kolaylaştırarak kabızlığı önler. Havalar ısındığında veya spor gibi fiziksel olarak aktif hale geldiğinizde daha fazla su içtiğinizden emin olun. Tüm sıvılar her zaman su ihtiyacını karşılamak için iyi bir seçenek olmayabilir. Örneğin çok fazla alkol ve kafeinli içeceklerin tüketimi; bağırsakla ilgili rahatsızlıklara neden olabilir. Vücudun su kaybına yol açabilir. Bu yüzden günde en az iki litre su içmekte fayda vardır" dedi.

"EGZERSİZ YAPIN"

Anal fissür oluşma etkenlerinden biri olan kabızlığın en yaygın sebeplerinden biri de fiziksel aktivite eksikliği olduğuna dikkat çeken Proktoloji Uzmanı Yasir Gözü, "Sindirim sisteminizi devamlı hareket halinde tutmak için günde en az 30 dakika yürüyüş yapın" dedi ve sporun olduğu bir yaşam tarzının kişileri sadece fissürden değil birçok hastalıktan koruyacağını açıkladı.

"TUVALET İHTİYACINIZI GÖZ ARDI ETMEYİN"

Anal fissürü etkileyen bir diğer unsurun da tuvalet alışkanlığı olduğuna dikkat çeken Proktoloji Uzmanı Yasir Gözü, "Her gün düzenli ve aynı saatlerde dışkılama gerçekleştirmek sindirim sisteminizi düzenler. Bağırsak hareketlenmesi yaşıyorsanız ertelemeden tuvalete gidin" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Anal fissür oluşumunu engellemek ve kabızlığı azaltmak için birtakım önlemler almak yardımcı olabilir. Bu önlemler;

• Sabah tuvalete girmeden önce ılık su içmek dışkılamayı kolaylaştırır.

• Tuvalet ihtiyacınızı giderirken çok uzun süre vakit geçirmemeye dikkat edin.

• Yumuşak, boyasız ve kokusuz tuvalet kağıdı veya mendil kullanımına özen gösterin.

• Kabızlık sorunu yaşıyor iseniz tuvalet öncesi anüse yağ sürerek yumuşatabilirsiniz.

• Her dışkılama sonrası bölgenin temiz olmasını sağlayın.

