Makat kaşıntısından duramıyorsanız dikkat! Cinsel hayatınızda sıkıntı olabilir: Anal kanser belirtileri nedir, anal kanser neden olur?

Anal kanser ya da diğer adıyla makat kanseri, anal bölgesinde oluşan onlarca kanser türünden biridir. Rektumun sonunda, dışkının vücudunuzu terk ettiği kısa bir tüp. Kadınlarda yaşlandıkça, erkeklerden daha fazla hastalığa yakalanma olasılığı artabilir.

Hastalığı olan bazı kişilerde herhangi bir semptom görülmez. Bu nedenle makatta oluşan sık kaşınma, sertleşme gibi durumları dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle, sık kaşınan makat gibi görmezden gelinen belirtileri dikkate almak çok önemli. Anal kanser veya makat kanseri belirtileri arasında neler var?

ANAL KANSER BELİRTİLERİ (MAKAT KANSERİ BELİRTİLERİ)

Makattan kanama

Makatta kitle, şişlik hissedilmesi

Makatta ağrı

Devamlı veya tekrarlayan makat kaşıntısı

Bağırsak alışkanlıklarında değişme (sık veya daha az dışkılama)

Zorlu dışkılama, ıkınma

Dışkının kalem gibi incelmesi

Makattan akıntı

Kasık ve makat bölgesindeki lenf bezlerinin şişmesi

Rektumunuzda bulunan semptomlar söz konusu olduğunda, kaşıntı ve ağrının yanı sıra, dip çevresinde ve içinde küçük topaklar da mevcut olabilir. Alttan mukus akıntısı yaşanması da meydana gelebilir.

ANAL KANSER NEDEN OLUR? (MAKAT KANSERİ NEDEN OLUR?)

Anal kanser, sağlıklı hücrelerin anormal hücrelere dönüştürdüğünde oluşur. Mayo Clinic, “Anormal hücreler kontrolsüz bir şekilde büyür ve çoğalır ve ölmezler” şeklinde açıklıyor.

Biriken anormal hücreler, yakındaki dokuları istila eden ve vücudun başka bir yerine yayılmak için ilk tümörden ayrılan bir kitle (tümör) oluşturur.

CİNSEL İLİŞKİDE KORUNMANIN ÖNEMİ

Anal kanser, insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonla yakından ilişkilidir.

Diğer yüksek risk faktörleri, anal seks veya çok sayıda cinsel partner, servikal, vajinal veya vulval kanser öyküsü ve sigara kullanımısır.

Zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak da hastalığa yakalanma riskinizi artırabilir.

Uzmanlar, yaşlandıkça anal kanser geliştirme riskiniz artar, tüm vakaların yarısı 65 yaş ve üstü kişilerde teşhis edilir. Durum ayrıca kadınlarda erkeklerden biraz daha yaygındır diyor.

MAKATTA KAŞINTI NEDEN OLUŞUR?

Bakteriyel enfeksiyon

Hemoroid

Cilt problemleri

Sedef hastalığı

Hijyen problemleri

Sızdıran dışkı

Mantar enfeksiyonu

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar



