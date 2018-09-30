Makedonya vatandaşları ve kurumlarının "sakin" ve "demokratik" bir referandum günü geçirdiğini, referandumda verilen oyların nihai olduğunu belirten Zaev, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir." dedi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin bugün yapılan referandum hakkında, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaev, "Aksi takdirde diğer demokratik aracı kullanmamız gerekecek. Bu da hemen erken genel seçimler demek." ifadesini kullandı.

Vatandaşların onurlu ve özgür bir şekilde oylarını kullandıklarına işaret eden Zaev, "Beklediğimiz gibi görünür bir çoğunluk varsa o zaman gelecek bellidir. Meclisteki milletvekillerin sesi, Makedonya'nın tüm vatandaşları için daha iyi yaşam ve NATO ile AB süreçlerini hızlandırma yönünde olmalı."diye konuştu.

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusunun yöneltildiği referandumda, yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı seçmenlerin yüzde 34,09'u oy kullandı. Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyordu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referanduma katılan nihai seçmen sayısı ise henüz açıklanmadı.

