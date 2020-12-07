Maket cep telefonlarını gerçekmiş gibi satmışlar

Hatay’da maket cep telefonlarını orijinal kutularda gerçekmiş gibi satan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Antakya’da cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde orijinal jelatinli kutu içerisindeki telefonların değiştirilip, yerlerine maket telefon yerleştirilerek satışı yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polisin bir iş yerinde yaptığı aramada çok sayıda maket cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.K, T.I. ve Y.H. gözaltına alındı.



