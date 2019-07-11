Maketten ev satışıyla dolandırıcılığa yönelik operasyon

Soruşturma kapsamında mağdurlardan yaklaşık 100'ünün dolandırıcılık iddiasıyla şikayette bulunduğu, inşaat firmasının elde ettiği 170 milyon lirayı aşkın haksız kazancı ise ABD'deki hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Müşterilerden belirli miktarda nakit veya banka kredisi üzerinden ödeme alan firmanın, kalan miktarı ise senetlerle takside böldüğü ve bu senetleri de faktoring şirketlerine devrederek vatandaşlara mağduriyet yaşattığı tespit edildi.

Ekipler, söz konusu inşaat firmasının arazi sahipleriyle nihai anlaşma yapmadan ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri almadan konut projelerini hazırlayarak maket ve fotoğraflar üzerinden satış yaptığını belirledi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Eyüpsultan'daki konut projelerinde maket üzerinden satış yapan ancak evlerini teslim etmeyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdığı öne sürülen bir inşaat firmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Tespitler doğrultusunda harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 inşaat firması yöneticisinden 12'sini yakaladı.

Maket üzerinden satışını yaptıkları konutları teslim etmedikleri, bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları ve bir inşaat projesiyle ilgili resmi kurumlara hiç müracaatta bulunmadıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, bir şüphelinin arandığını ve olaydaki mağdur sayısı ile elde edilen haksız kazanç miktarının artabileceğini kaydetti.

