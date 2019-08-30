Güllü Boy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, hastalığının son aylarında tüm gününü oksijen tüpüne bağlı olarak geçirdiğini ifade etti.

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan akciğeri 10 saat süren bir ameliyatla Boy'a nakledildi.

Doktorların bir yıl önce acil akciğer nakli olmasına karar verdiği ve listeye aldığı Boy'a mutlu haber bir ay önce geldi.

Bir süre ilaç tedavisi uygulanan Boy'un yaşadığı sağlık sorunları her geçen gün artmaya devam etti.

Doktorunun telefonla arayıp "Gözün aydın sana uygun akciğer bulundu" sözlerini hala unutamadığını dile getiren Boy, şunları kaydetti:

"Çok şükür artık rahat nefes alıyorum. Makinesiz nefes almak çok güzel bir şey. Geceleri öksürükten uyuyamıyordum artık rahatça uyuyabiliyorum. Nakil bekleyen insanlar hiç korkmasınlar ne acı ne ağrı duyuluyor. İnşallah benim gibi uyumlu organ erken çıkar onlar da sağlığına kavuşur. İnsanların organlarını bağışlamalarını istiyorum. Bu sayede organ nakli bekleyen hastalar da sağlıklarına kavuşur."

Boy, kendisine akciğeri nakledilen kişi ile ailesine çok dua ettiğini aktardı.

- "Vücut naklettiğimiz organı kabul etti"

EÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Korkmaz Ekren de Boy'un bu süreçte hiçbir zaman moralini bozmayıp, hayata sıkı sıkıya bağlandığını söyledi.

Akciğer naklinin zor bir operasyon olduğuna işaret eden Ekren, "Nakilden sonra ortalama yaşam süresi değişebiliyor. Dünyada hastaların yaklaşık yüzde 50'sinin nakilden sonra 6 yıl kadar yaşadığına ilişkin istatistikler var. Tabii bu, hastadan hastaya değişiyor. Şu ana kadar yaptığımız ön testlerde hastamızda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Vücut naklettiğimiz organı kabul etti." ifadelerini kullandı.