Makineye kaptırdığı diz altından kopan bacağı yerine dikildi

Olay, dün Yenikent beldesinde meydana geldi. Ailesiyle besicilik yapan Şaban Özdil, hayvanları için yem hazırlarken, samanı sağ ayağı ile yem karma makinesine itmek istedi. Ancak bacağını makineye kaptırdı.

Özdil'in çığlıkları üzerine koşan yakınları makineyi durdurarak, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bacağın diz altından koptuğu belirlendi.

Şaban Özdil ile kopan bacak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özdil, daha sonra Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ameliyatta, kopan bacak yerine dikildi.

(DHA)

