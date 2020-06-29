Makrobiyotik diet nedir, nasıl yapılır?

Makrobiyotik kelimeleri "makro" uzun "biyo" sağlıklı kelimelerinden oluşur. Makrobiyotik diyetin amacı ağırlığı azaltmaktan çok besinlerle dengeyi sağlayarak iç huzuru sağlamak ve psikolojinin normalleştirilmesidir. Bu denge ying (yayılan enerji) ve yang (daralan enerji) olarak gruplandırılan besinlerin tüketilmesi ile sağlanabilir. Makrobiyotik diyetin esası bulunulan coğrafyadaki iklim koşulları doğrultusunda organik yetiştirilmiş besinler tüketmektir.
Yang olarak kabul edilen besinler deniz tuzu, deniz besinleri, tahıllar, bakliyat, et, balık, tavuk, yumurta ve sert peynir; ying olarak kabul edilen besinler ise süt, kaymak, meyve suyu, taze sebze ve meyveler, alkol ve şekerdir.
İrade gücü ve disiplin gerektiren makrobiyotik diyet, besinlerin dengeli tüketilmesine dayanır. Buna göre tam tahıllı besinlerden %50 oranında, taze sebzelerden %30, baklagillerden %10 ve deniz ürünleri, meyve ve yemişlerden %10 oranında tüketmelisiniz. Az yağlı, bol lif içeren besinlerin tüketilmesine dayanan vejetaryen bir beslenme biçimi olan makrobiyotik diyet, mevsimlik taze sebzelerin bir kısmının çiğ, pişirilen kısmının ise buharda ve fırında pişirilerek tüketilmesini gerektirir. Besinleri mikrodalga fırında, elektrikli ısıtıcıda pişirmemelisiniz. Ocakta alevin gıdalara iyi enerji yüklediği savunulur. Pişirmede kullandığınız kaplar paslanmaz çelik ya da kilden yapılmış olmalıdır. Ana tatlandırıcı olarak çok az miktarda pirinç şurubu kullanabilir, yağ olarak damıtılmış sebze yağları, mısır özü yağı, hardal tohumu yağı, siyah susam yağı kullanabilir ve tuz olarak deniz tuzu kullanabilirsiniz. Makrobiyotik diyette şeker, alkol, fazla işlenmiş besinler, kafein, sıcak baharatlar ve tropikal meyveler kesinlikle tüketilmemelidir. Makrobiyotik diyet esnektir. Ara ara tam tahıllı makarna, ekmek, balık, salatalık, kereviz ve marul yiyebilirsiniz. Makrobiyotik diyet için en uygun yemekler fasulye, nohut, mercimek ve mevsim sebzeleri ile hazırlanan çorbalardır. Günde en az 2 kase mevsim sebzeleriyle yapılmış çorba tüketmelisiniz.
Bu diyette beslenme ile birlikte uyulması gereken diğer ilkeler; günde iki veya 3 öğün beslenmek, sindirime yardımcı olmak için besinleri fazla çiğnemek, sadece organik besinler tüketmek, son öğünü uyumadan en az üç saat önce yemek, her gün en az 2 litre saf su içmek, 2 günde bir ılık suyla duş almak, metal takılar kullanmamak, sadece pamuklu kumaştan üretilmiş giysiler kullanmak, aerobik ve esneme hareketleri yapmak, yoga ile diyeti desteklemek, her gün 30 dakika yürümek, bilgisayar televizyon ve akıllı telefonlardan mümkün olabildiğince uzak durmak, oksijeni artırmak için evin her yerini bitkilerle donatmak ve pencereleri olabildiğince açık tutmaktır. Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışın ve vitamin değerlerinizin durumunu öğrenin.
Kahverengi pirinç, arpa, yulaf, buğday, karabuğday, mısır, çavdar ürünleri, yerel toprak ve iklimde yetişmiş köklü ve yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, marul, yeşil soğan), yerel toprak ve iklimde yetişmiş taze meyveler ve kurutulmuş meyveler, mercimek, nohut, kuru fasulye, yer fıstığı, badem, fındık, ceviz, kuru kestane, susam, kabak çekirdeği, soğuk preslenmiş bitkisel yağlar (susam, ayçiçeği, mısır ve zeytinyağı), deniz tuzu, zencefil, hardal, tahin, elma sirkesi, sarımsak, limon suyu, elma suyu, şekersiz doğal reçel çeşitleri, tahin, fıstık ve yer fıstığı yağları, pirinç gevreği, kavrulmuş fıstık ve çekirdek, kuru üzüm.
Şeker, içeriğinde şeker bulunan gıdalar, rafine ve paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, tropikal gıdalar, endüstriyel içecekler, çikolata ve kakao ürünleri, koyu renkli sebzeler (patlıcan, ıspanak, pancar, domates) kahve, yumurta, tatlandırıcılar, bal, kabak ve patates.
Sabah kahvaltısı: Su veya süt ile harmanlanmış öğütülmüş yulaf.
Öğle Yemeği: Mercimek çorbası, kılıç balığı, esmer pirinçten yapılmış pilav.
Akşam Yemeği: Tofu, sebzeler ve deniz yosunu karışımı.
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