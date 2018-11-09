Makyaj hakkında az bilinen 21 gerçek! Uğruna ölümü bile göze aldılar

İlk ojenin patenti 1919 yılına dayanıyor. Rengi ise açık pembe idi.

Romalı kadınlar, gözlerinin daha büyük görünmesi ve seksi görünmesi için belladonna damlalarını kullandılar. Güzelavrat otu" diye bilinen Atropa belladonna çok zehirli olmasına, kadınların da bunu bilmesine rağmen, özellikle gözlerin güzel görünmesi için kullanılmış.

Kırmızı ruj kullanımı ile ilgili ilk kayıtlara Antik Mısır döneminde rastlıyoruz. O zamanlar dudaklara kırmızı bir ton vermek için yarı değerli taşlar eziliyordu. Cleopatra’ya özenen Mısırlı kadınlar kırmızı dudak boyası elde etmek için akıl almaz yöntemlere başvurdular. Bir hayli toksin maddeyi karıştırarak elde edilen kırmızı ruj pek çok hastalığa ve hatta ölüme sebep oldu. Ölümcül öpücük tanımlaması da buradan geliyor. İlginç bir şekilde ilk sedefli ruj da Antik Mısır'da ortaya çıktı. Balık pullarının ezilmesi ile elde edilen bu ruj kırmızının yanında sönük kalsa da hala tercih ediliyor.

1950’lerle birlikte ruj yeniden kabul görmeye başlamış hatta seksi bir görünüm verdiği kabul edilmiştir. Marliyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi starlarAmerikalı kadınlar arasında ruj kullanımının %98’lere doğru bir patlayış yaşamasına yol açmışlardır.