Makyaj sanatçısı ten rengini değiştirdi Instagram kullanıcıları ayağa kalktı

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan profesyonel makyaj sanatçısı Ghadeer Sultan ten rengini değiştirerek yaptığı makyajla tüm tepkileri üzerine çekti.
Siyah peruk ve siyah ten makyajıyla dikkat çeken makyaj sanatçısı ırkçılık yaptığı yönünde birçok yorum aldı.
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I am not racist .. I hate racism What I’ve done is only to show what i am capable of... I love you all Life is meant for living... living with love and passion for every one without thinking of what they are could really change your life .... Think 2020 and live with passion for all peoples. Happy new year #2020 #happynewyear
Fotoğrafların kaldırılmasını söyleyen takipçilere Ghadder şunları söyledi: 'ırkçılıktan nefret ediyorum, ırkçı değilim. Nerede olursanız olun ya da neye inandığınız önemli değil, hepimiz bu dünyanın çocuklarıyız ve hepimiz eşit olarak paylaşıyoruz. Güzellik tüm şekil ve renklerde gelir, bu yüzden birbirimizi sevelim ve birliğimizi kutlayalım. Sadece işim konusunda neler yaptığımı neleri başardığımı göstermek istedim. Yaptığım sadece neler yapabileceğimi göstermek. Hepinizi seviyorum. Hayat yaşamak için.'
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