Makyaj sanatçısı ten rengini değiştirdi Instagram kullanıcıları ayağa kalktı

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan profesyonel makyaj sanatçısı Ghadeer Sultan ten rengini değiştirerek yaptığı makyajla tüm tepkileri üzerine çekti.

Siyah peruk ve siyah ten makyajıyla dikkat çeken makyaj sanatçısı ırkçılık yaptığı yönünde birçok yorum aldı.

Fotoğrafların kaldırılmasını söyleyen takipçilere Ghadder şunları söyledi: 'ırkçılıktan nefret ediyorum, ırkçı değilim. Nerede olursanız olun ya da neye inandığınız önemli değil, hepimiz bu dünyanın çocuklarıyız ve hepimiz eşit olarak paylaşıyoruz. Güzellik tüm şekil ve renklerde gelir, bu yüzden birbirimizi sevelim ve birliğimizi kutlayalım. Sadece işim konusunda neler yaptığımı neleri başardığımı göstermek istedim. Yaptığım sadece neler yapabileceğimi göstermek. Hepinizi seviyorum. Hayat yaşamak için.'



