KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Makyaj süngerlerini ne kadar tanıyoruz? Kusursuz bir görünüm için makyaj süngerleri hakkında birkaç tüyo

Makyaj süngerlerini ne kadar tanıyoruz? Kusursuz bir görünüm için makyaj süngerleri hakkında birkaç tüyo

09.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cildi kim istemez ki? Ancak kusursuz bir ten makyajı için doğru fondöteni seçmek kadar doğru tekniği kullanmak da önemli. Makyaj yaparken âdeta elimiz ayağımız oluveren, ten makyajından kontür uygulamalarına kadar her adımda imdadımıza koşan makyaj süngerlerini nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz?

Makyaj süngerlerini ne kadar tanıyoruz? Kusursuz bir görünüm için makyaj süngerleri hakkında birkaç tüyo

Tüm cilt tipleri için kurtarıcı bir makyaj yardımcısı olan süngerler, fondöteni cilt üzerinde eşit dağıtmak ve doğal bir görünüm oluşturmakta oldukça başarılı. Nemli, ıslak bitişli, hafif bir makyajı mümkün kılan ve pek çok farklı formu bulunan makyaj süngerlerinden en iyi şekilde verim almak için nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. İşte, farklı makyaj süngeri modelleri ve çeşitli kullanımlarıyla ilgili birkaç tüyo...

MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ TÜYOLAR

  • Öncelikle satın aldığınız süngerin kaliteli olmasına dikkat edin. Birkaç kullanıma ve yıkamaya dayanamayıp parçalanan ya da sert bir dokuya sahip olan süngerleri tercih etmeyin.

  • Makyaj süngerinizin temiz olması da oldukça önemli. Üzerinde kurumuş fondöten kalıntıları bulunan bir süngerle yapılan makyajın sonuçları sizi tatmin etmeyebilir. Üstelik hijyenik olmayacağı için cilt problemlerine de sebep olabilir.

  • Uygulama sırasında sert hamlelerden ve çekiştirmelerden kaçının. Fondötenin cildinize eşit bir şekilde yayılması için tampon hareketler ile ilerleyin.

  • Çeşitli modelleri bulunan makyaj süngerlerinin küçük olanlarını göz altınıza, kesik uçlu olanlarının sivri kısımlarını burun kenarlarınıza ve yuvarlak olanlarını cildinizin geri kalan kısmı için kullanın.

  • Makyaj süngerini kullanırken tırnaklarınızla zedelememeye dikkat edin. Böylece süngerinizi daha uzun vadede kullanabilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIM ŞEKİLLERİ

  • Makyaj süngerinizi kullanmadan önce suyla nemlendirebilirsiniz. Özellikle ağır cilt makyajlarından hoşlanmıyorsanız bu yöntemle daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

  • Su yerine makyaj sabitleyici sprey kullanarak makyajınızın kalıcılığını artırabilirsiniz.

  • Makyaj süngerinizi nemlendirdikten sonra bir süre buzlukta bekletebilirsiniz. Buz gibi bir makyaj süngeri, yüzde oluşan şişkinliklerin önüne geçip daha canlı bir cilt görünümü sağlar.

  • Makyaj süngerinizi, ışıl ışıl bir ten makyajı ile birlikte çeşitli nail art uygulamalarınız için de kullanabilirsiniz. Makyaj süngerinizin üstüne streç film gibi bir ürünü sarın. Daha sonra basit ve kusursuz bir french oje uygulaması için strece sarılmış makyaj süngerinize dilediğiniz ojeyi sürüp tırnak uçlarınızı dikkatlice ojeye batırın. Tırnak uçlarınız kuruduktan sonra şeffaf bir ojeyle uygulamayı tamamlayabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var!Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Ünlü YouTuber'ın videosuna çok sert tepki: Komik değil korkunç

Ünlü YouTuber'ın videosuna çok sert tepki: Komik değil korkunç

8-14 Kasım haftalık burç yorumları!

8-14 Kasım haftalık burç yorumları!

Kendinizi dolduruşa getirmekten vazgeçin

Kendinizi dolduruşa getirmekten vazgeçin

İlginizi Çekebilir

El bakımında kremlerin önemi

El bakımında kremlerin önemi

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

A'dan Z'ye saç bakımı gerekenler

A'dan Z'ye saç bakımı gerekenler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kasım ayı burç yorumları!

Kasım ayı burç yorumları!

Tüylerinizi alırken bu hatalara düşmeyin!

Tüylerinizi alırken bu hatalara düşmeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.