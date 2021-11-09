Makyaj süngerlerini ne kadar tanıyoruz? Kusursuz bir görünüm için makyaj süngerleri hakkında birkaç tüyo

Tüm cilt tipleri için kurtarıcı bir makyaj yardımcısı olan süngerler, fondöteni cilt üzerinde eşit dağıtmak ve doğal bir görünüm oluşturmakta oldukça başarılı. Nemli, ıslak bitişli, hafif bir makyajı mümkün kılan ve pek çok farklı formu bulunan makyaj süngerlerinden en iyi şekilde verim almak için nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. İşte, farklı makyaj süngeri modelleri ve çeşitli kullanımlarıyla ilgili birkaç tüyo...

MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ TÜYOLAR

Öncelikle satın aldığınız süngerin kaliteli olmasına dikkat edin. Birkaç kullanıma ve yıkamaya dayanamayıp parçalanan ya da sert bir dokuya sahip olan süngerleri tercih etmeyin.

Makyaj süngerinizin temiz olması da oldukça önemli. Üzerinde kurumuş fondöten kalıntıları bulunan bir süngerle yapılan makyajın sonuçları sizi tatmin etmeyebilir. Üstelik hijyenik olmayacağı için cilt problemlerine de sebep olabilir.

Uygulama sırasında sert hamlelerden ve çekiştirmelerden kaçının. Fondötenin cildinize eşit bir şekilde yayılması için tampon hareketler ile ilerleyin.

Çeşitli modelleri bulunan makyaj süngerlerinin küçük olanlarını göz altınıza, kesik uçlu olanlarının sivri kısımlarını burun kenarlarınıza ve yuvarlak olanlarını cildinizin geri kalan kısmı için kullanın.

Makyaj süngerini kullanırken tırnaklarınızla zedelememeye dikkat edin. Böylece süngerinizi daha uzun vadede kullanabilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIM ŞEKİLLERİ