Makyaja bir daha ihtiyaç duymayacaksınız! Daha güzel görünmek isteyenlere önemli tavsiyeler...

Dikkatlice düşünürseniz her yıl kozmetik ürünlere ve diğer makyaj malzemelerine ne kadar çok para harcadığınızı fark edebilirsiniz. Makyaj malzemelerinin maliyetinin yanı sıra cildinize verdiği zarar da açık. Haydi, hayalinizdeki güzelliğe kavuşmanın yolunu değiştirelim. Bu yol makyajdan değil, doğru bakımdan geçiyor. Hazırsanız başlayalım!

GÖZ ÇEVRESİ SİZİ ELE VERİYOR!

Gözlerinizin görünüşü ve bakışlarınız, hakkınızda çok fazla şey söyler. Kaz ayakları yaşınız hakkında bilgiler verir, göz altlarınız ise yorgunluğunuzu ele verir. Kaşlarınızın şekli ve duruşu, başlı başına ifadenizi değiştirecek kadar güçlüdür. Bu yüzden, güzelliğe ilk adımı göz çevresinden atmalısınız.

Bu bölgede koyulaşmalar, yağ bezeleri, düşüklük gibi problemler varsa bir dermatoloğa ve güzellik merkezine giderek göz çevrenizi sağlıklı ve bakımlı hale getirebilirsiniz. Güzellik merkezinde ya da kuaförünüzde yüz tipinize en uygun kaş dizaynını yaptırabilirsiniz. Ayrıca, bakım yağlarıyla canlı ve gür kaşlara ve kirpiklere kavuşabilirsiniz. Tercihen kirpik lifting gibi işlemler de yaptırarak sabah uyanır uyanmaz maskaralı gibi duran kaşlara sahip olabilirsiniz. 30'lu yaşlardan sonra kaz ayaklarını engellemek için göz bakım ve kırışıklık kremlerini de ihmal etmemelisiniz.