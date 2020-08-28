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Makyaja bir daha ihtiyaç duymayacaksınız! Daha güzel görünmek isteyenlere önemli tavsiyeler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzelliğinizi kozmetik ürünlere değil de sağlıklı bir cilde borçlu olmak istiyorsanız bu yazıyı çok seveceksiniz. Özellikle iş yaşamında her gün makyaj yapmadan güzel görünmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Bakımlı görünmenin ipuçları ve makyajsız güzelliğin sırlarını sizin için derledik. İşte detaylar!

Makyaja bir daha ihtiyaç duymayacaksınız! Daha güzel görünmek isteyenlere önemli tavsiyeler...

Dikkatlice düşünürseniz her yıl kozmetik ürünlere ve diğer makyaj malzemelerine ne kadar çok para harcadığınızı fark edebilirsiniz. Makyaj malzemelerinin maliyetinin yanı sıra cildinize verdiği zarar da açık. Haydi, hayalinizdeki güzelliğe kavuşmanın yolunu değiştirelim. Bu yol makyajdan değil, doğru bakımdan geçiyor. Hazırsanız başlayalım!

GÖZ ÇEVRESİ SİZİ ELE VERİYOR!

Gözlerinizin görünüşü ve bakışlarınız, hakkınızda çok fazla şey söyler. Kaz ayakları yaşınız hakkında bilgiler verir, göz altlarınız ise yorgunluğunuzu ele verir. Kaşlarınızın şekli ve duruşu, başlı başına ifadenizi değiştirecek kadar güçlüdür. Bu yüzden, güzelliğe ilk adımı göz çevresinden atmalısınız.

Bu bölgede koyulaşmalar, yağ bezeleri, düşüklük gibi problemler varsa bir dermatoloğa ve güzellik merkezine giderek göz çevrenizi sağlıklı ve bakımlı hale getirebilirsiniz. Güzellik merkezinde ya da kuaförünüzde yüz tipinize en uygun kaş dizaynını yaptırabilirsiniz. Ayrıca, bakım yağlarıyla canlı ve gür kaşlara ve kirpiklere kavuşabilirsiniz. Tercihen kirpik lifting gibi işlemler de yaptırarak sabah uyanır uyanmaz maskaralı gibi duran kaşlara sahip olabilirsiniz. 30'lu yaşlardan sonra kaz ayaklarını engellemek için göz bakım ve kırışıklık kremlerini de ihmal etmemelisiniz.

CİLT KUSURLARINIZI KAPATMAYIN, ONLARDAN KURTULUN!

Özellikle genç yaşlarda yapılan en büyük hata cilt kusurlarını gizlemek için onlarca kozmetik ürünü yüze boca etmektir. Bu tarz uygulamalar gözeneklerinizin tıkanmasına ve cildinizin zarar görmesine sebep olur. Uzun vadede ise çok daha cansız ve çökmüş bir cilde yol açar. Doğru yöntem kusurları gizlemek değildir, kusurlardan tamamen kurtulmaktır.

Akne, sivilce, güneş lekeleri ve yağ bezeleri gibi cilt problemlerini bir dermatologdan yardım alarak çözebilirsiniz. Cildiniz için en ideal ürünleri bularak kendinize bir bakım ritüeli oluşturduğunuzda sonuç her zaman daha aydınlık, bakımlı ve sağlıklı bir cilt olacaktır. Bakımlı bir cilt demek kapatıcıdan, pudradan ve fondötenden uzak kalabildiği için uzun yıllar genç kalacak cilt demektir.

BOL BOL SU VE SAĞLIKLI YAŞAMI İHMAL ETMEYİN!

Sağlıksız bir vücudun sağlıklı bir cilde sahip olması beklenemez. Bu yüzden, cildinize yatırım yapmak istiyorsanız vücudunuza bakım yapmalısınız. Düzenli egzersiz, protein açısından zengin beslenmek, sebze ve meyve tüketimini ihmal etmemek sizi her yönden sağlıklı kılar. Cildin elastikiyet kazanmasını sağladığı için kırışıklıklara engel olan su ise cildinizin olmazsa olmazı. Anlayacağınız üzere işin özü sağlık için emek vermek. Gerisi zaten geliyor!

Ayrıca, cildin genç kalmasında en büyük silahlarımızdan biri olan güneş kremini her yaş ve her mevsimde kullanmalısınız.

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