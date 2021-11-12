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Aman dikkat! Makyajı tam bir fiyaskoya dönüştürebilecek yanlışlar ve en sık yapılan makyaj hataları

11.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yaparken bütün kadınlar ışıl ışıl bir görünüme kavuşmak ister. Ancak doğru bilinen makyaj hataları yüzünden her zaman mükemmel sonuca ulaşılamayabilir ve bu da hem vaktin hem de makyaj ürünlerinin ziyan edildiği anlamına gelir. Kadınların makyaj yaparken en sık tekrarladığı hataları sizler için araştırdık.

Aman dikkat! Makyajı tam bir fiyaskoya dönüştürebilecek yanlışlar ve en sık yapılan makyaj hataları

Makyajın amacı, güzel ve canlı bir görünüm elde etmek. Ancak yapılan bazı hatalı dokunuşlar veya doğru sanılan yanlışlar sonucunda istediğiniz görünüme kavuşamayabilirsiniz. İşte, sık yapılan makyaj hataları...

TEN MAKYAJI

  • Fondöten öncesi nemlendirici kullanmak için cildinizin kuru olması gerekmez. Tüm cilt tiplerinde makyaja nemlendirici bir kremle başlanmalı.

  • Eğer cildiniz kuruysa pudralı ürünlerden, yağlıysa ıslak bitişli fondötenlerden uzak durmalısınız.

  • Size en uygun fondöteni seçerken renk tonunu elinizin üstünde değil, boynunuzda test edin.

  • Fondöteni elle uygulamak, hem kapatıcılığı azaltıp renk eşitliğini önler hem de hijyenik olmayacağı için cilt problemlerine sebep olur. Temiz süngerler ve fırçalar, iyi bir makyaj için en doğru seçim.

  • Lekeleri gizlemek için çok fazla fondöten sürmek; canlı bir cilt görünümünün aksine pürüzlü, katmanlı ve sağlıksız bir görünüme neden olur.

KAŞ VE KİRPİKLER

  • Derin bakışlar ve upuzun kirpikler istiyorsanız, doğal yağlarla kıl köklerini beslemeniz gerekir. Kat kat sürülen maskaralar, kirpikleri birbirine yapıştırıp yapay ve çirkin bir görüntü oluşturabilir.

  • Kaşlarınızı doldurmak için kopkoyu kalemler kullanmayın. Saç renginize yakın tonlarda bir kaş farı ya da maskarasıyla çok daha doğru sonuçlar alırsınız.

ALLIK

  • Allığı yüzün ortasından geriye doğru uygulamak, Dağların Kızı Heidi gibi görünmenize sebep olabilir. Uygulamadan önce fırçayı hafifçe çırpmayı ve dıştan içe doğru oval hareketlerle uygulamayı deneyin.

RUJ

  • Kuruyup çatlamış dudaklara uygulanan rujlar, estetik açıdan kötü bir görünüme neden olur. Düzenli olarak dudak peelingleri ve nemlendiricileri kullanın.

  • Kolayca kuruyan dudaklara sahipseniz mat rujlardan kaçının ve ıslak yapılı rujlar tercih edin.

  • Rujun renginden daha koyu bir dudak kalemi kullanmak, demode bir görünüm elde etmenize neden olur. Bu yüzden rujunuzla aynı tonda bir dudak kalemi tercih edin.

  • Dudakları büyük göstermek için dudak çizgisinin dışından ruj sürmek de yapay bir görünüm yaratabilir, abartmamak en güzeli.


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