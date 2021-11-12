Aman dikkat! Makyajı tam bir fiyaskoya dönüştürebilecek yanlışlar ve en sık yapılan makyaj hataları

Fondöten öncesi nemlendirici kullanmak için cildinizin kuru olması gerekmez. Tüm cilt tiplerinde makyaja nemlendirici bir kremle başlanmalı.

Fondöteni elle uygulamak, hem kapatıcılığı azaltıp renk eşitliğini önler hem de hijyenik olmayacağı için cilt problemlerine sebep olur. Temiz süngerler ve fırçalar, iyi bir makyaj için en doğru seçim.