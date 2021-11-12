Aman dikkat! Makyajı tam bir fiyaskoya dönüştürebilecek yanlışlar ve en sık yapılan makyaj hataları

Makyajın amacı, güzel ve canlı bir görünüm elde etmek. Ancak yapılan bazı hatalı dokunuşlar veya doğru sanılan yanlışlar sonucunda istediğiniz görünüme kavuşamayabilirsiniz. İşte, sık yapılan makyaj hataları...
Fondöten öncesi nemlendirici kullanmak için cildinizin kuru olması gerekmez. Tüm cilt tiplerinde makyaja nemlendirici bir kremle başlanmalı.
Eğer cildiniz kuruysa pudralı ürünlerden, yağlıysa ıslak bitişli fondötenlerden uzak durmalısınız.
Size en uygun fondöteni seçerken renk tonunu elinizin üstünde değil, boynunuzda test edin.
Fondöteni elle uygulamak, hem kapatıcılığı azaltıp renk eşitliğini önler hem de hijyenik olmayacağı için cilt problemlerine sebep olur. Temiz süngerler ve fırçalar, iyi bir makyaj için en doğru seçim.
Derin bakışlar ve upuzun kirpikler istiyorsanız, doğal yağlarla kıl köklerini beslemeniz gerekir. Kat kat sürülen maskaralar, kirpikleri birbirine yapıştırıp yapay ve çirkin bir görüntü oluşturabilir.
Kuruyup çatlamış dudaklara uygulanan rujlar, estetik açıdan kötü bir görünüme neden olur. Düzenli olarak dudak peelingleri ve nemlendiricileri kullanın.
Kolayca kuruyan dudaklara sahipseniz mat rujlardan kaçının ve ıslak yapılı rujlar tercih edin.
Rujun renginden daha koyu bir dudak kalemi kullanmak, demode bir görünüm elde etmenize neden olur. Bu yüzden rujunuzla aynı tonda bir dudak kalemi tercih edin.
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