Makyajın usta isminden rengarenk göz makyajı yapmak isteyenlere pratik tüyolar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte göz makyajımızda kış aylarında çoğumuzun kullanmayacağı mor, yeşil, mavi, pembe gibi canlı renkleri kullanmak isteyebiliriz. Ama bazen far paletindeki renkler göz kapağımızda aynı canlılıkta durmayabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunuyor. Siz de bu püf noktalara dikkat ederek yapacağınız göz makyajınızla girdiğiniz ortamlarda beğeni dolu bakışları üzerinizde toplayacaksınız!

1. RENKLİ GÖZ MAKYAJININ OLMAZSA OLMAZI: FAR BAZI

Renkli göz makyajı yapmak için ilk olarak göz kapağınıza far bazı sürmelisiniz. Far bazları, göz kapağınızın üzerinde yapışkan bir tabaka oluşturarak üzerine süreceğiniz farların canlı durmasını ve kalıcı olmasını sağlar.

2. FIRÇA SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN

Doğal kıllara sahip fırçalar kullanmak yerine sentetik kıllara sahip far fırçalarını kullanın. Çünkü doğal kıllara sahip fırçalarla farlardan istediğiniz pigmenti alamazsınız. Seçeceğiniz far fırçalarının yapısı da oldukça önemli. Yassı yapıda olan fırçalarla farları göz kapağınıza tampon hareketlerle sürebilirsiniz. Eğimli ya da yuvarlak yapılı fırçalarla da farları süpürme hareketiyle birbiriyle karıştırabilirsiniz. Fırça kullanmak istemiyorsanız farları parmaklarınızla da sürebilirsiniz. Özellikle metalik ve simli farları parmaklarınızla sürdüğünüzde daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz.

3. YÜKSEK PİGMENTLİ FARLARI TERCİH EDİN

Üst üste uyguladığınız farların sizi oyalamasını istemiyorsanız yüksek pigmente sahip farları tercih edebilirsiniz. Sıkıştırılmış pigmentler de renkli göz makyajları için güzel bir tercih olabilir. Ancak sıkıştırılmış pigmentleri göz kapağınıza sürerken yüzünüze dökülme riski olabileceği için ten makyajınızı göz makyajınızdan sonra yapın.

4. BEYAZ RENKLİ BAZ KULLANARAK FARLARIN CANLILIĞINI ORTAYA ÇIKARIN

Neon renkli farlar göz kapağınızda rengini tam olarak göstermeyebilir. Bu yüzden göz kapağınıza öncesinde beyaz renkli baz sürerek farların canlı renklerini daha fazla ortaya çıkarabilirsiniz. Beyaz renkli far bazınız yoksa yine aynı renk bir göz kalemini de baz olarak kullanabilirsiniz.

5. DÜŞÜK PİGMENTLİ FARLARINIZDA SABİTLEME SPREYİ KULLANIN

Düşük pigmentli farlarınızın pigmentini artırmak için sabitleme spreyi kullanabilirsiniz. Fırçaya sprey sıkarak uyguladığınız farların göz kapağınızda daha canlı renklerde durduğunu göreceksiniz.



