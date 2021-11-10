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Estetiğe ne gerek var? Makyajla elmacık kemiklerini çıkık göstermenin yolları

10.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzü daha da güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biri de çıkık elmacık kemikleri. Bazıları doğuştan bu özelliğe sahip olsa da çoğu insan bu görüntü için bıçak altına yatıyor. Ama bunun için estetiğe mahkum değilsiniz! Siz de mükemmel görünen elmacık kemiklerine kolayca sahip olabilirsiniz. İşte makyaj uygulamaları ile elmacık kemiklerini çıkık göstermenin yolları...

Estetiğe ne gerek var? Makyajla elmacık kemiklerini çıkık göstermenin yolları

Yüzünüzü daha güzel ve daha aydınlık gösteren bir yer var: Elmacık kemikleri. Elmacık kemikleriniz istediğiniz kadar çıkık değilse, bazı makyaj hileleri ile daha belirgin elmacık kemiklerine sahip olabilirsiniz. Makyaj yapmadan önce cildinizi makyaj için hazırlamayı unutmayın. Güzel bir cilt temizliği sonrası iyi bir nemlendirici ile cildi makyaja hazırlayabilirsiniz. Peki bu hazırlığın ardından ne yapacaksınız? İşte detaylar...

KONTÜRLEME İLE DAHA BELİRGİN ELMACIK KEMİKLERİNE SAHİP OLUN

  • Belirgin ve çıkık elmacık kemiklerine sahip olmanın ilk yolu, kontürleme tekniğini kullanmak.

  • Ten renginize uygun kullandığınız fondöteninizin bir ton koyusunu kullanarak yüz hatlarınıza kontürleme yapabilirsiniz.

  • İşleme başlarken yanaklarınızı içe doğru çekin.

  • Oluşan boşluk üstündeki kemiğe koyu renkli fondöteni uygulayın.

  • Uygularken fırçayı 45 derecelik açıyla uygulamaya dikkat edin ve fondöteni fırça yardımı ile homojen bir şekilde dağıtın.

  • Kontür çektiğiniz bölgenin üst kısmına doğal tonlarda bir allık uygulayın.

  • Uygulayacağınız bu teknik elmacık kemiklerinizin daha belirgin görünmesini sağlayacak.

  • Kontürleme tekniğini sadece belirgin bir elmacık kemiği için değil, belirgin çene, burun ve alın çizgileri için de kullanabilirsiniz.
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HIGHLIGHTER İLE ÇARPICI ELMACIK KEMİKLERİNE KAVUŞUN

  • Daha çarpıcı bir görünüme sahip olmak için işe yarayan bir başka makyaj malzemesi ise highlighter.

  • Doğal bir görünüm elde etmek için minimal seviyede ışıltıları olan bir highlighterdan yardım alabilirsiniz.

  • Nude ve açık tonlarda bir highlighter edinin.

  • Highlighterı aynı zamanda doğal pembe veya şeftali tonlarında bir allık ile destekleyebilirsiniz.

  • Kullanacağınız allık veya highlighter kremsi yapıda olursa makyajınız daha doğal görünüme sahip olur.

  • Edindiğiniz highlighterı elmacık kemiklerinizin üstüne uygulayın.

  • Fırça yardımı ile tampon hareketleri uygulayarak cildinize dağıtın.

  • Eğer bir gece daveti için makyaj yapacaksanız, daha bol ve parlak bir highlighter tercih edebilirsiniz.

  • Makyajın elmacık kemiklerinizde ve yüzünüzde yarattığı farkı hemen anlayacaksınız. İşte belirgin elmacık kemiklerine sahip olmak bu kadar kolay!
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