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Makyajlı Lada Niva Ortaya çıktı!

24.12.2020 18:48 | Son Güncelleme:
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Makyajlı Lada Niva Ortaya çıktı!

Rus otomobil üreticisi Lada'nın iddialı modellerinden olan Niva, makyajlanarak iddiasını korumak istiyor. Makyajlı Lada Niva’da olan değişimler neler? Yeni Lada Niva’da değişimler hangileri? İşte tüm detaylar.

1998 yılında üretilen Niva VAZ 2123, General Motors ile AvtoVAZ'ın ortaklığı sonucunda 2003 yılından itibaren Chevrolet Niva ismiyle de üretilmişti. Daha sonra GM hisselerini AvtoVAZ'a geri sattı. AvtoVAZ firması da 2021 yılından itibaren bu modeli yeni yüzüyle tekrar bizlerle buluşturdu.

Makyajlı Lada Niva Ortaya çıktı

MAKYAJLI LADA NIVA ORTAYA ÇIKTI!

AvtoVAZ'ın Lada logosu ile ortaya çıkardığı Niva Travel, makyajlı olarak Rusya'daki fabrikalarda üretime başlayacak. Aracın bir de arazi için özel hazırlanmış versiyonu da yer alıyor. Bu modelde standart olarak şnorkel, siyah plastik gövde parçaları, arazi lastikleri ve tam zamanlı 4 tekerden çekiş sistemi geliyor.

Makyajlı Lada Niva Ortaya çıktı

MAKYAJLI LADA NIVA’NIN TASARIMI NASIL?

Model tasarım konusunda ön yüzde Toyota RAV4'e benziyor. Makyajlı 2021 Lada Niva Travel 3 kapılı Lada Niva'dan oldukça farklı. 3 kapılı Niva'lar da hâlâ Rusya'da üretiliyor. Buna ek olarak ülkemizde de 5 kapılı versiyon satılıyor. 2020 modeline göre daha köşeli hatlara ve büyüyen bir ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. 2021 Niva Travel stop lambalarında da full-LED opsiyonu sunuyor.

Makyajlı Lada Niva Ortaya çıktı

MAKYAJLI LADA NIVA HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Makyajlı Lada Niva’da 1.7 litrelik 80 beygir güç ve 127 Nm tork üreten motor yer alıyor. Bu motor 4 tekerden çekiş sistemi ve 5 ileri manuel şanzıman ile kombine ediliyor. 0-100 km/s hızlanmasının 19 saniye gibi uzun zamanda tamamlayan model, maksimum 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın makyajsız modelinin fiyatı 9.600$ ile 11.500$ arasında değişiyor. Yeni modelin fiyat listesi ise henüz ortaya çıkmadı.

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