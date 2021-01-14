Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı. İlk bakışta sıradan bir Polo gibi görünse de, bu prototip kısmen kamuflajının altına gizlenmiş yeni grafiklere sahip daha ince farlar grubuyla dikkat çekiyor. Buna ek olarak daha ince bir ızgarada ön panelde yerini almış durumda. Ek olarak hava girişleri ve sis farları yenilik olarak dikkatlerden kaçmadı. Arka bölümde ise daha farklı tampon ve stop grubu yer alıyor. Arka stoplar kısmen bagaj kapağına doğru çıkıntı yapıyor. Bu tasarım Golf Mk8'den esinlenmiş gibi görünüyor.

KABİNDE NELER OLACAK?

Kabinde yeni döşemelerin yer alması bekleniyor. Bunun yanında en yeni bilgi-eğlence yazılımı müşterilere sunulacak. Ortadaki ekran bu sayede daha kapsamlı menüler içerecek. En büyük beklenen değişim ise gösterge panelinde bekleniyor. Son nesilde dijital gösterge paneline kavuşan modelin, bu alanda da ufak bir revize geçirmesi bekleniyor.

YENİ POLO HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Yeni Polo, önceki nesildeki motor seçeneklerini korumaya devam edecek. Ancak onunda son modoya uyup hafif hibrit motor seçeneğine kavuşması bekleniyor.



