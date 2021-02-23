HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Makyajlı X4’ün kokpiti görüntülendi

Makyajlı X4’ün kokpiti görüntülendi

23.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Makyajlı X4’ün kokpiti görüntülendi

Casus fotoğrafçılar makyajlı BMW X4'ü sayısız kez yakaladılar, ancak bu kez kabinin tasarımından da bir fotoğraf yakalandı.

İç mekanın bir kısmı kamufle edilmiş olsa da, daha büyük bir bilgi-eğlence ekranı gibi görünen şeyler de dahil olmak üzere bir dizi değişiklikler sunulacak. Daha aşağıda, yeni havalandırma delikleri ve güncellenmiş orta konsol görünüyor. Model ayrıca yeni bir direksiyon simidi, minimalist bir vites değiştirici ve orta konsolda revize edilmiş kontrollere sahip. Daha yakından bakıldığında, gizlenmemiş bir X4 M40i gösteren dijital bir gösterge paneli de ortaya çıkıyor.

2022-BMW-X4-5

DIŞ TASARIMDA NELER OLACAK?

Dış cepheden bahsetmişken, fotoğraflar crossover'ın güncellenmiş 5 Serisi'nde kullanılanlardan esinlenilen daha ince farlara sahip olacağını ortaya koyuyor . Ayrıca revize edilmiş bir ızgara ve modifiye edilmiş bir ön tampon da bekleyebiliriz. Değişikliklerin fark edilmesi daha zor, ancak X4 güncellenmiş arka lamba grafiklerine ve muhtemelen yeni bir tampona sahip olacak.

2022-BMW-X4-9

HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

Motor seçenekleri onaylanmadı, ancak muhtemelen önceki modelde devredilecek. Durum buysa, 248 Bg ve 350 Nm tork üreten bir turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motor modelde yer alacak. Ayrıca, 382 Bg güç ve 499 Nm tork veren turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motor da otomobilde sunulabilir.

2022-BMW-X4-11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandıBMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Teksas’da elektrikli otomobiller enerji krizi yaşıyor

Elektrikli araç şarj etmek cep yakabilir!

BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı

BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı

Stellantis yeni Ram Dakota kamyonet planlarını iptal etti

Ram Dakota projesi iptal edildi

Yeni Hyundai Starex kameralara yakalandı

Kamuflajlı yakalandı!

2022 Dacia Logan MCV Wagon kameralara yakalandı

Logan MCV Wagon karşınızda

2022 Mercedes G-Class 4 × 4² kameralara yakalandı

Kameralara yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.