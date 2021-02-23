Makyajlı X4’ün kokpiti görüntülendi

İç mekanın bir kısmı kamufle edilmiş olsa da, daha büyük bir bilgi-eğlence ekranı gibi görünen şeyler de dahil olmak üzere bir dizi değişiklikler sunulacak. Daha aşağıda, yeni havalandırma delikleri ve güncellenmiş orta konsol görünüyor. Model ayrıca yeni bir direksiyon simidi, minimalist bir vites değiştirici ve orta konsolda revize edilmiş kontrollere sahip. Daha yakından bakıldığında, gizlenmemiş bir X4 M40i gösteren dijital bir gösterge paneli de ortaya çıkıyor.

DIŞ TASARIMDA NELER OLACAK?

Dış cepheden bahsetmişken, fotoğraflar crossover'ın güncellenmiş 5 Serisi'nde kullanılanlardan esinlenilen daha ince farlara sahip olacağını ortaya koyuyor . Ayrıca revize edilmiş bir ızgara ve modifiye edilmiş bir ön tampon da bekleyebiliriz. Değişikliklerin fark edilmesi daha zor, ancak X4 güncellenmiş arka lamba grafiklerine ve muhtemelen yeni bir tampona sahip olacak.

HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

Motor seçenekleri onaylanmadı, ancak muhtemelen önceki modelde devredilecek. Durum buysa, 248 Bg ve 350 Nm tork üreten bir turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motor modelde yer alacak. Ayrıca, 382 Bg güç ve 499 Nm tork veren turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motor da otomobilde sunulabilir.





