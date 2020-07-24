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  4. Malatya'da 14 yaşındaki Yusuf Samet Kezer'in acı ölümü!

Malatya'da 14 yaşındaki Yusuf Samet Kezer'in acı ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 21:48 | Son Güncelleme

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.

Malatya'da 14 yaşındaki Yusuf Samet Kezer'in acı ölümü!

Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte gezmek için baraj gölü kıyısına giden Yusuf Samet Kezer, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kezer, gözden kayboldu.

CESEDİ SUYUN 9 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Kezer'in cesedi suyun 9 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Yusuf Samet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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