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Malatya'da ağabey dehşeti! İki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

28.03.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Kavgada ağabeylerinin bıçakladığı iki kardeşten biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Cinayet şüphelisi olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da ağabey dehşeti! İki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Malatya'daki olay Battalgazi ilçesine bağlı Aslantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. ailesiyle birlikte yaşadığı Çakmak Sokak'taki ikametlerinde kardeşleri Erhan Y. (38) ve H.Y.’yle (48) aile içi bir konu nedeniyle tartıştı.

Tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda A.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan iki kardeşten Erhan Y. olay yerinde hayatını kaybederken H.Y. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayda hayatını kaybeden Erhan Y.’nin cenazesi adli tıp kurumuna yaralı H.Y. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir kardeşini öldüren diğerini yaralayan A.Y. polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cinayet Malatya

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