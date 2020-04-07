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Malatya’da akıllara durgunluk veren olay! Sahte polis gerçek polislere yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerine yakalandı.

Malatya’da akıllara durgunluk veren olay! Sahte polis gerçek polislere yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir iş yerine giderek kendini polis olarak tanıtan şahsın durumundan şüphelenen işletme sahibi ile şahıs arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheli şahsın yaptığı üst aramasında başka bir kişinin adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı bulurken, şahıs ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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