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Malatya'da deprem mi oldu? 17 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 3.9 ile sallandı

17.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya ile ilgili son dakika deprem açıklaması yapıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi anbean güncelleniyor. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 17 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Malatya'da deprem mi oldu? 17 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 3.9 ile sallandı

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Malatya'da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 09.28 sıralarında merkez üssü Malatya, Yukarıorkçu - Akçadağ olan 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğpi kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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