Malatya'da deprem mi oldu? 17 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 3.9 ile sallandı

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Malatya'da deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 09.28 sıralarında merkez üssü Malatya, Yukarıorkçu - Akçadağ olan 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.
Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğpi kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 17, 2023
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/TebS13RaWz
17.04.2023, 09:28:25 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.