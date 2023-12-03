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Malatya'da feci olay! Ağır hasarlı binada söktüğü kapı ile 4. kattan aşığı düştü

03.12.2023 19:14 | Son Güncelleme:
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Malatya Battalgazi'de yürek yakan bir olay meydana geldi. Ağır hasarlı binanın 4. katındaki kapıyı sökerken kapı ile birlikte aşağı düşen bir kişi ağır yaralandı. İşte detaylar...

Malatya'da feci olay! Ağır hasarlı binada söktüğü kapı ile 4. kattan aşığı düştü

Olay, saat 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Buhara Caddesi üzerindeki Eczacılar Sitesi mevkiinde bulunan ve depremlerde hasar görünce boşaltılan 4 katlı bir binanın son katında ahşap bir kapıyı aşağı indirmeye çalışan 60 yaşlarındaki İ.C., söktüğü kapı ile birlikte aşağı düştü.

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Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, İ.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Battalgazi olay
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