Malatya'da feci olay! Ağır hasarlı binada söktüğü kapı ile 4. kattan aşığı düştü

Olay, saat 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Buhara Caddesi üzerindeki Eczacılar Sitesi mevkiinde bulunan ve depremlerde hasar görünce boşaltılan 4 katlı bir binanın son katında ahşap bir kapıyı aşağı indirmeye çalışan 60 yaşlarındaki İ.C., söktüğü kapı ile birlikte aşağı düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, İ.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)





