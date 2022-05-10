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Malatya'da kafeyi bastılar, işletme sahibine ailesinin önünde saldırdılar

10.05.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir kafeyi basan silahlı ve bıçaklı kişiler, işletme sahibine eşinin ve kızının gözü önünde dehşeti yaşattı. Saldırganların darp ettiği ve bacağından yaraladığı E.D. kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından kaçan 3 saldırgandan 2'si ise yaşanan kovalamacının ardından yakalandı.

Malatya'daki olay, dün akşam 23.40 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan E.D.’nin işlettiği kafeye gelen silahlı ve bıçaklı 3 kişi ile E.D. arasında tartışma çıktı.

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AİLESİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda darp edilen ve sol bacağına isabet alan E.D. yaralandı. Karısı ve küçük kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılan E.D.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken 3 saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda yaralı E.D. alındığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olay esnasında kafede bulunan E.D.’nin karısı ve kızının büyük korku yaşadı.

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3 SALDIRGANDAN 2'Sİ YAKALANDI

Yaşanan kovalamaca sonucu olayın şüphelilerinden 2’si İpek Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kafede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan E.D.’nin silahla açılan ateş sonucu mu yoksa bıçak darbesi neticesinde mi yaralandığının yapılacak tetkiklerden sonra belirleneceği öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. (İHA)

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