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Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? 28 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya merkezli olan ve çevre illerden hissedilen deprem gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Malatya depremine ilişkin sorgulamalara başladı. Son dakika deprem haberleri ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin sürekli olarak güncellenen son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? 28 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? 28 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası 28 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler merak edildi. İşte 28 Ekim 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Malatya'da meydana gelen depreme dair detaylar...

MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 22.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Doğu Anadolu Fay hattının bu kesmi stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı. Depremin yerin 5.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız;
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi;

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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