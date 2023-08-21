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Malatya'da paniğe neden olan ev! "Korku içerisinde yaşıyoruz"

21.08.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ev korkutuyor. Ağır hasarlı ev paniğe neden olurken, Cevizli Sokak sakinlerinden Ali Ekber Şahin, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek hasarlı evin yıkılmasını istediklerini belirtti.

Malatya'da paniğe neden olan ev! "Korku içerisinde yaşıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da hasar alan binalar korkutmaya devam ediyor. Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ağır hasarlı ev paniğe neden oluyor.

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"KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

Cevizli Sokak sakinlerinden Ali Ekber Şahin, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek hasarlı evin yıkılmasını istediklerini söyledi.

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Kiltepe Mahallesi Muhtarı Cemal Demirtaş, 6 Şubat depremlerinde etkilenmesi sonrası boşaltılan evde 5,3’lük deprem sonrası ayrışmaların yaşandığını ifade ederek yapının çevresindeki evlerin üzerine yıkılmasında endişe ettiklerini kaydetti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya

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