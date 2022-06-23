Malatya'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y., E.Ç., H.S. ve H.A., iddiaya göre yolda karşılaştıkları husumetlileri Ekrem Kaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Ekrem Kaya kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, cinayet şüphelileri M.Y., E.Ç., H.S. ve H.A.'yı kısa süre sonra, suç aleti olduğu düşünülen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



