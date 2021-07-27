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Malatya'da vahşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

27.07.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da M.Ö. (56), eşi Selma Ö.'yü (41) bıçaklayarak öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayı duyan kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Malatya'da vahşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşanılan olayda iddiaya göre M.Ö. (56) ile eşi Selma Ö. (41) arasında telefon yüzünden tartışma çıktı. M.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla Selma Ö.'yü bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri Selma Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından Selma Ö.'nün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Cinayet zanlısı M.Ö.’nün Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cinayet kadın cinayeti Malatya
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