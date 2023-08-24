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Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken 'fay' açıklaması: '2,5 milyon yıl sonra yeniden...'

24.08.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, depremin diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir faydan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Sözbilir, "Büyük olasılıkla Yeşilyurt güneyinde var olan fakat 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen bir fay, aşırı stres birikimi nedeniyle yeniden aktif hale gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı. İşte Sözbilir'in o açıklamaları...

Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken 'fay' açıklaması: '2,5 milyon yıl sonra yeniden...'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 08.35'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir faydan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi olarak anılan" Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini ifade etti.

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'ÇİZİLMİŞ DİRİ BİR FAY YOK FAKAT...'

Aşırı stres birikimi nedeniyle özellikle Malatya-Yeşilyurt civarındaki depremlerin çok dikkat çekici yoğunlukta ve birbirine yakın büyüklükte olmaya devam ettiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu sabah Yeşilyurt merkezli 5 büyüklüğündeki deprem diri fay sınıfında değerlendirilmeyen kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir fay üzerinde gelişmiş olabilir. Türkiye'nin diri fay haritasına bakıldığında depremlerin yoğunlaştığı Yeşilyurt güneyinde çizilmiş bir diri fay olmadığını görüyoruz fakat meydana gelen depremler Doğanşehir ile Yeşilyurt arasında uzanan bir fayın varlığını gösteriyor."

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'YENİDEN AKTİF HALE GELMİŞ OLABİLİR'

Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesi gerektiğini kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla Yeşilyurt güneyinde var olan fakat 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen bir fay, aşırı stres birikimi nedeniyle yeniden aktif hale gelmiş olabilir. Bu kapsamda özellikle son 5 milyon yıldır deprem üretmemiş fayların da ayrıntılı incelenmesinde yarar var. Arazide yapılacak bilimsel çalışmalarla bunu anlayabiliriz." dedi.

AA

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!

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deprem Malatya fay

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