Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde CHP'li belediye meclis üyelerince fark edilen, yurt dışı gezisi skandalı git gide büyüyor. "Kaçakçılık ağı, sanıldığından daha yaygın" diyen Sözcü'den İsmail Saymaz yaşananları şöyle özetledi: "Kaçakçılar belediyeyle ilişkiye geçerek, yurt dışındaki şirket veya kurumla ortak proje geliştireceklerini ve yurt dışı gezisi düzenleyeceklerini kaydediyor. Belediye üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarılıyor. Listeye kimi belediye yöneticileri ekleniyor. Kaçaklar Almanya'ya ayak basarken, belediyeciler de bu vesileyle kıyak tatile çıkarılıyor."

PROTOKOLDEN FAYDALANDILAR

Malatya Yeşilyurt'un yanı sıra Van'da Tuşba, Elazığ'da Baskil, Arıcak ve Akçakiraz ilçelerinin de kaçakçılıkta köprü işlevi gördüğünü iddia eden Saymaz, Akçakiraz Belediyesi'nin ‘Almanya ve Türkiye arasında köprü oluşturmak amacıyla' Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 1 Kasım 2019'da yaptığı protokolün nasıl insan kaçakçılığı organizasyonuna döndüğünü ifşa etti.

İşte 48 kişinin Almanya'ya gidip sadece 3 kişinin geri döndüğü organizasyonla ilgili Akçakale Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, ile yaptığı röportajın ayrıntıları...

